الأزهر: شهيدا القوات المسلحة قدما نموذجا مشرفا في التضحية والفداء

أكد الأزهر الشريف أن شهيدي الواجب الوطني من أبطال القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أركان حرب أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، قدما نموذجًا مشرفًا في التضحية والفداء والإخلاص في أداء الواجب، مشيرًا إلى أن تضحياتهما في سبيل حماية أمن الوطن وصون مقدراته ستظل محل فخر واعتزاز لدى الشعب المصري، وشاهدًا على ما يقدمه رجال القوات المسلحة من عطاء وتفانٍ للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

ونعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى الشهيدين اللذين استشهدا خلال أداء واجبهما الوطني.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، وأسرتي الشهيدين وذويهما، والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما وزملاءهما الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء؛ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.