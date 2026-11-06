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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض تعديلات اللائحة الداخلية

المؤتمر العام
المؤتمر العام
عبد الرحمن سرحان

رفض المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الجمعة، التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للحزب، وذلك بعد حالة من الانقسام بين الأعضاء حول عدد من المواد محل التعديل.

وجاء الرفض عقب اللجوء إلى التصويت لحسم الخلاف بين المؤيدين والمعارضين، بعد تعثر حسم الموقف من خلال التصويت برفع الكروت الملونة، حيث استخدم المؤيدون الكارت الأخضر، فيما رفع المعارضون الكارت الاحمر

وشهدت مناقشة التعديلات اعتراضات من عدد كبير من أعضاء الحزب بالمحافظات، خاصة بشأن تغيير آلية تمثيلهم في المؤتمر العام، بحيث تصبح هيئة مكتب مراكز المحافظات ممثلة بصورة مباشرة دون إجراء انتخابات، بدلًا من إتاحة حق الترشح والاختيار وفقًا للائحة السابقة.

كما تضمنت نقاط الخلاف مقترح مد فترة الدورة الانتخابية للحزب لتصبح 4 سنوات بدلًا من عامين.

ويأتي رفض التعديلات في ظل اانعقادالمؤتمر لإجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، واستكمال الاستحقاقات التنظيمية الخاصة بتجديد قياداته.

لمصري الديمقراطي المؤتمر العام فريد

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