875 عملية عسكرية ضد الحوثيين.. القوات اليمنية تعلن تحييد 130 قياديًا وتدمير 50 آلية ومنصة صواريخ

أعلنت القوات اليمنية تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المكثفة ضد جماعة الحوثي، مؤكدة استهداف مواقع وتحركات تابعة للجماعة في عدد من جبهات القتال، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

مواقع وتحركات وعناصر تابعة للجماعة

وقالت القوات اليمنية إنها نفذت 875 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الماضية، استهدفت خلالها مواقع وتحركات وعناصر تابعة للجماعة في مختلف المحاور بمحافظة تعز، في إطار العمليات العسكرية الجارية على جبهات القتال.

وأضافت القوات أنها وجهت ضربات عسكرية وصفتها بالموجعة للحوثيين في جبهات مأرب والجوف، مشيرة إلى أن الضربات الأخيرة أسفرت عن تحييد نحو 130 من قيادات الجماعة وعناصرها.

تدمير 50 آلية ومنصة إطلاق صواريخ



وفي سياق متصل، أكدت القوات اليمنية أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير 50 آلية وعربة عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين، في ضربات استهدفت قدرات الجماعة العسكرية وتحركاتها الميدانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات العسكرية على عدد من الجبهات اليمنية، وسط تصاعد العمليات الميدانية في محافظات تعز ومأرب والجوف.