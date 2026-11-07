دندراوي الهواري: إعادة التلاحم بين الكتلة المؤيدة ضرورة لمواجهة حملات التشويه

أكد الكاتب الصحفي دندراوي الهواري أن الفترة المقبلة تتطلب إعادة التلاحم داخل الكتلة المؤيدة، وتعزيز قدرتها على مواجهة محاولات التشويه التي تستهدف الرموز الوطنية والمشروع السياسي للدولة.

وأوضح الهواري خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن التعامل مع الكتل السياسية يتطلب فهم طبيعة كل فئة، مشيرًا إلى وجود كتلة مؤيدة تؤمن بالمشروع، وأخرى متأرجحة لديها مطالب ووجهات نظر يمكن الاستماع إليها والعمل على تلبيتها، مقابل فئة تتبنى موقفًا عدائيًا ثابتًا يصعب تغييره مهما تحقق من إنجازات.

وأضاف أن محاولة إرضاء الفئة المعادية بصورة مطلقة لن تحقق نتائج، حتى لو وصلت مصر إلى مستويات متقدمة بين الدول الكبرى، لأن عداء هذه الفئة يرتبط في الأساس بموقفها من المشروع ذاته.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الكتلة المؤيدة وتعزيز تماسكها، إلى جانب اختيار شخصيات تمتلك القدرة على تفنيد الانتقادات فكريًا ومنطقيًا، بعيدًا عن الشتائم والشعارات، بما يسهم في دعم الوعي السياسي ومواجهة محاولات التأثير على الرأي العام.