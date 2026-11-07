موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد ، بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، لخوض مباراة جديدة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم مساء يوم السبت وذلك ضد خصمه فريق فالنسيا.

ويستضيف ملعب "ميستايا" مباراة فريقي ريال مدريد وفالنسيا، في خضم منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الاسباني ، موسم 2026/27.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 9 نقاط في المركز التاسع عشر.

ويأمل ريال مدريد مواصلة سلسلة نتائجه المميزة التي يحققها مؤخرًا من أجل الدخول في فترة التوقف الدولي وهو في حالة معنوية جيدة.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بعدما حقق فوزًا قاتلًا على آيك أثينا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.



موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.