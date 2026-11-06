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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الإسباني يعلن حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم هوية طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة ريال مدريد وفالنسيا، المقرر إقامتها مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا بملعب «ميستايا»، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الملكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وكشف الاتحاد الإسباني أن الحكم فرانسيسكو هيرنانديز مايسو سيتولى إدارة المباراة، لتكون المواجهة الخامسة التي يقودها تحكيميًا لريال مدريد، والأولى له مع الفريق خلال الموسم الحالي.

سجل الحكم مع ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا

وذكرت شبكة «OKDIARIO» الإسبانية أن هيرنانديز مايسو لا يمتلك خبرة كبيرة نسبيًا، بعدما بدأ مسيرته في إدارة مباريات الدرجة الأولى عام 2023، كما أنه ليس حكمًا دوليًا، إلا أن لجنة الحكام استقرت على اختياره لإدارة المواجهة المرتقبة.

وسبق للحكم الإسباني إدارة أربع مباريات لريال مدريد، حقق خلالها الفريق الملكي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا، دون أن يتعرض لأي هزيمة تحت قيادته.

حكم تقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وفيما يتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، أسند الاتحاد الإسباني المهمة إلى راؤول مارتن جونزاليس، الذي يمتلك خبرة محدودة نسبيًا في هذا الدور، بعدما تولى مسؤولية تقنية الفيديو خلال 38 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم ريال مدريد فالنسيا

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