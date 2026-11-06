وليد الدسوقي حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة بكأس مصر غدا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها غدًا السبت 7 نوفمبر 2026، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويستضيف ستاد الجيش ببرج العرب المواجهة التي تجمع الفريقين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسط طموحات متباينة لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة المشوار في البطولة.

محمود الدسوقي حكمًا لمباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة المباراة إلى الحكم محمود الدسوقي، ويعاونه أحمد رشدي حكمًا مساعدًا أول، ومحمود بدران حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى إبراهيم شاهين مهمة الحكم الرابع.

وجاء طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء على النحو التالي:

حكم الساحة: محمود الدسوقي.

الحكم المساعد الأول: أحمد رشدي.

الحكم المساعد الثاني: محمود بدران.

الحكم الرابع: إبراهيم شاهين.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتقام المواجهة بنظام خروج المغلوب، حيث يتأهل الفريق الفائز إلى دور الـ16، بينما تنتهي رحلة الفريق الخاسر في البطولة.