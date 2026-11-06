وليد ناجي حكما لمباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر غدا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي والسكة الحديد، المقرر إقامتها مساء غد السبت 7 نوفمبر 2026، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الأهلي والسكة الحديد، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الدور الأول من البطولة.

وليد ناجي حكمًا لمباراة الأهلي والسكة الحديد

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والسكة الحديد إلى الحكم وليد ناجي، ويعاونه أسامة عبد اللطيف حكمًا مساعدًا أول، ومحمد القاضي حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى جبل السيد عطية مهام الحكم الرابع.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد غدا السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، ومواصلة مشواره في البطولة، بينما يتطلع السكة الحديد إلى تقديم مباراة قوية أمام الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه فرصة الاستمرار في منافسات كأس مصر.

وتحظى المواجهة بأهمية خاصة؛ في ظل نظام «خروج المغلوب»، حيث يتأهل الفريق الفائز إلى الدور المقبل، بينما يودع الفريق الخاسر منافسات البطولة.