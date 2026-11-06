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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في بطولة كأس مصر

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027.

وكان قد حقق النادي الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2026-2027.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد ثلاث نقاط ثمينة، بعدما تفوق على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ليواصل انطلاقته في منافسات البطولة.

الأهلي ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، ليحافظ على صدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق السكة الحديد، ضمن منافسات بطولة كأس مصر موسم 2026-2027، حيث تقرر إقامة اللقاء يوم السبت المقبل، الموافق 7 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والسكة الحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته والتقدم في مشواره بالبطولة.

النادي الأهلي السكة الحديد بطولة كأس مصر كأس مصر

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