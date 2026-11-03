مكانكم مش مضمون.. شيكابالا يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي الغائبين

علق محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، على فوز الأهلي أمام المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»، إن لاعبي الأهلي ظهروا برغبة كبيرة في تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قدم مباراة مختلفة من حيث الروح والقتال على الكرة.

وأضاف: «اللعيبة كلها شبه بعض، والتيشيرت أكبر من الكل، لاعيبة الأهلي النهاردة عايزة تكسب، أول مرة أشوف في الكور المشتركة الأهلي بيكسب كل الكور، رغم إن الأهلي بيواجه فريق كبير».

وتابع نجم الزمالك السابق أن لاعبي الأهلي الشباب وجهوا رسالة قوية إلى اللاعبين الغائبين عن المشاركة، بأن مكان أي لاعب في التشكيل لم يعد مضمونًا، قائلًا: «النهاردة الأهلي بيدي رسالة للي قاعد في البيت إن مكانك مبقاش مضمون، النهاردة أنت قاعد في البيت ولاعب صغير بيكسب اللي أنت معرفتش تكسبه، لازم هتغل».

تفاصيل فوز الأهلي على المقاولون العرب

وخطف الأهلي فوزًا قاتلًا أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، بعدما سجل أشرف بن شرقي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+3، بضربة رأس رائعة، إثر عرضية متقنة من محمد هاني من الجبهة اليمنى.

ترتيب الأهلي في المجموعة

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر أندية الأهلي والمقاولون العرب وإنبي والجونة وبترول أسيوط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره السكة الحديد، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.