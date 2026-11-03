مدبولي: التحولات المتسارعة في التجارة الدولية تفرض تحديات جديدة على صناعة الصلب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التجارة الدولية تشهد تحولات متسارعة، خاصة في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية، وهو ما يستدعي متابعة التطورات العالمية والتعامل مع المتغيرات التي تؤثر في حركة التجارة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه التحولات تفرض تحديات على مختلف الصناعات، ومن بينها صناعة الحديد والصلب، الأمر الذي يعزز أهمية التعاون بين الدول والاستفادة من المزايا التنافسية لكل منها.

وأشار مدبولي ، إلى أهمية تعزيز فرص الوصول إلى أسواق الدول الشقيقة، بما يدعم حركة التجارة ويتيح فرصًا أكبر للتعاون الصناعي والاقتصادي، بالتوازي مع مساعي مصر لترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب.