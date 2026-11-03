مدبولي: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية لدعم البنية التحتية وتوفير فرص العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة الحديد والصلب تُعد من أهم الصناعات الاستراتيجية، نظرًا لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم خطط التنمية ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن دورها في تعزيز فرص العمل.

وأوضح مدبولي أن صناعة الصلب ترتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وتمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وهو ما يعزز من أهميتها باعتبارها إحدى الصناعات الداعمة للنشاط الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء إن الاهتمام بصناعة الحديد والصلب يأتي في إطار تعزيز القدرات الصناعية والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يدعم التنمية ويوفر فرصًا أكبر للعمل.