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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية لدعم البنية التحتية وتوفير فرص العمل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة الحديد والصلب تُعد من أهم الصناعات الاستراتيجية، نظرًا لما تمثله من أهمية كبيرة في دعم خطط التنمية ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن دورها في تعزيز فرص العمل.

وأوضح مدبولي أن صناعة الصلب ترتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وتمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وهو ما يعزز من أهميتها باعتبارها إحدى الصناعات الداعمة للنشاط الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء إن الاهتمام بصناعة الحديد والصلب يأتي في إطار تعزيز القدرات الصناعية والاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يدعم التنمية ويوفر فرصًا أكبر للعمل.

مدبولي الوزراء مجلس الوزراء

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