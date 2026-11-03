مدبولي: تعزيز التعاون بين الدول يفتح أسواقًا جديدة أمام صناعة الحديد والصلب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أهمية القمة المنعقدة اليوم تبرز في تعزيز الاستفادة المثلى من المزايا التنافسية التي تمتلكها كل دولة، بما يدعم فرص التعاون المشترك ويفتح آفاقًا جديدة أمام حركة التجارة.

وأوضح مدبولي أن الوصول إلى أسواق الدول الشقيقة يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الدول المشاركة.

وأشار إلى أن التنسيق والتعاون بين الدول يسهمان في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز فرص التبادل التجاري، بما يدعم حضور صناعة الحديد والصلب في الأسواق الإقليمية.