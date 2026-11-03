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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر بحثاً وتداولاً في السوق المصرية، حالة من الاستقرار الملحوظ مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، ليحافظ على المستوى الذي سجله في التعاملات المسائية أمس الإثنين.

وجاء استقرار عيار 21 اليوم؛ بعدما شهدت أسعار الذهب أمس الإثنين ارتفاعاً طفيفاً، تزامناً مع الارتفاع القوي في سعر الذهب العالمي بأكثر من 2%، لتعوض جزءاً من خسائرها التي تكبدتها خلال الأيام الماضية، بعد موجة هبوط استمرت 5 أيام متتالية أفقدت الجرام نحو 230 جنيهاً من أعلى سعر وصل له يوم الأربعاء الماضي.

سعر الذهب في مصر

ويترقب السوق المحلي تحركات الأونصة العالمية خلال الساعات المقبلة، والتي قد تحدد اتجاه الذهب في السوق المصرية، خاصة مع استمرار حالة التذبذب في البورصات العالمية وترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالي الأمريكي.

ويعتبر عيار 21 هو المؤشر الرئيسي لحركة الذهب في مصر، نظراً لكونه الأكثر استخداماً في المشغولات الذهبية وحفلات الزفاف والادخار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 7,034 جنيها.
سعر الذهب عيار 22: 6,448 جنيها.
سعر الذهب عيار 21: 6,155 جنيها.

سعر الذهب عيار 18: 5,276 جنيها.
سعر الذهب عيار 14: 4,103 جنيهات.
سعر أوقية الذهب: 218,781 جنيها.
سعر جنيه الذهب: 49,240 جنيها.

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