طه عزت يكشف أسباب عدم توقيع عقوبة على شيكو بانزا بعد واقعة الشورت

كشف طه عزت، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، أسباب عدم توقيع أي عقوبة على الأنجولي شيكو بانزا بعد واقعة خلعه للسروال بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز.

وقال طه عزت، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «واقعة شيكو بانزا حدثت بعد المباراة، ولم ترد في الشريط الرسمي».

وأضاف طه عزت أن اللوائح في أغلب دوريات العالم لا تعتد سوى بالشريط الرسمي الخاص بالمباراة، وذلك خلاف تقرير حكم المباراة ومراقب المباراة لأنهما هما الأساس بالفعل.

ولفت طه عزت إلى أن حالة شيكو بانزا حدثت بعد 10 دقائق أو ربع ساعة من المباراة، وكان حكم المباراة غادر الملعب وكذلك مراقب المباراة.

وأردف رئيس لجنة المسابقات أن الحالة لم تظهر في أي مستند رسمي، لذلك فإن هذه الحالة لا يمكن للجنة المسابقات أن تتخذ قرارًا في هذه الحالة.

واستطرد عزت قائلًا: «اتحاد الكرة إذا رأى أن واقعة مثل هذه الحالة يجب أن يُتخذ فيها قرارًا فيحق له أن يحيل الحالة إلى لجنة الانضباط مباشرة، ولكن لجنة المسابقات ليس لها الحق في ذلك».

ونوه طه عزت إلى أنه «إذا حدثت حالة مع أي لاعب آخر في الدوري، وقام بخلع سرواله أثناء المباراة، وتم رصد ذلك في تقرير حكم المباراة أو تقرير المراقب أو ظهر ذلك في البث الرئيسي للمباراة سيتم معاقبته».