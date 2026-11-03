محمد صلاح: الزمالك لم يستغل كأس الرابطة بالشكل الأمثل.. ومنسي يُعامل بشكل «غير احترافي»

انتقد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، طريقة تعاطي الزمالك مع مشاركته هذا الموسم في كأس عاصمة مصر، بعد تعرض الفريق لخسارة ثانية في البطولة أمام وادي دجلة بهدف نظيف.

وقال محمد صلاح، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك لم يستغل كأس عاصمة مصر بالشكل الأمثل.. كما أن الزمالك بحاجة أن الفوز بالبطولة والحصول على 10 ملايين جنيه مكافأة البطولة».

وأضاف صلاح أن استفادة الزمالك من كأس الرابطة لا تتعدى نسبة الـ30%، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يتم تصدير فكرة خوض الزمالك لبطولة كأس الرابطة باللاعبين الناشئين.

وتحدث محمد صلاح عن أن حارس مرمى الزمالك عمر عبد العزيز كان أفضل لاعب في الفريق في مباراة وادي دجلة اليوم.

وحول رأيه من طريقة التعامل مع ناصر منسي، مهاجم الفريق، قال صلاح: «الاكتفاء بتغريم ناصر منسي فقط وعودته للمشاركة مع الفريق مرة أخرى هو القرار الاحترافي»، مستطردًا: «ولكن للأسف يتم معاملة ناصر منسي معاملة غير احترافية في الفترة الأخيرة».

ورأى محمد صلاح أن واقعة الأنجولي شيكو بانزا في مباراة المقاولون العرب أقوى مما فعله ناصر منسي في مباراة الجيش الرواندي.