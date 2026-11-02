85 دقيقة تعادل سلبي| الزمالك ودجلة يبحثان عن هدف التقدم في كأس العاصمة

مرت 85 دقيقة من عمر مباراة وادى دجلة والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد السويس الجديد، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا علي اللقاء.

وشهدت المباراة تألق عمر عبد العزيز حارس دجلة في الحفاظ علي شباكه ومنع إحراز تقدم الزمالك

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى :عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد حسام - مصطفى الزناري - محمد فرج.

خط الوسط: يوسف وائل فرنسي – أحمد حسن – سيف جعفر.

خط الهجوم: شيكوبانزا – ناصر منسي – آدم كايد



بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جريشة.

ـخط الدفاع: شادي ماهر ـ سيف تقى ـ محمد رجب ـ يحيي مصطفى.

خط الوسط: محمد فتحي ـ محمد عبد العاطي ـ أحمد الشيمي ـ أحمد فاروق.

خط الهجوم: محمد عبدالرحيم ـ أحمد رفعت



