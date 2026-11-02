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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى يونس لـ«صدى البلد»: الأهلي بقى مطمع لكل الفرق ومبقاش يخوف المنافسين

مصطفى يونس
مصطفى يونس
حمزة شعيب

شنّ مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، هجومًا على مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق فقد جزءًا كبيرًا من الهيبة التي كان يتمتع بها في السابق، وأصبح منافسوه يدخلون المباريات أمامه بثقة أكبر، بعدما كان يمثل مصدر قلق لجميع الفرق.

وأوضح يونس خلال حواره مع صدي البلد، أن الصورة التي يظهر بها الفريق في الوقت الحالي لا تتناسب مع تاريخ القلعة الحمراء أو حجم الإمكانيات المتاحة أمام اللاعبين، مشيرًا إلى أن الأهلي اعتاد فرض شخصيته على المنافسين، وهو الأمر الذي لم يعد حاضرًا بالشكل المطلوب خلال الفترة الأخيرة.

وتابع يونس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،: "الأهلي بقي مطمع لكل الفرق مبقاش يخوف زي زمان الأهلي كان بيدخل المباراة بنسبة فوز تتخطي الـ 70%".

وأضاف أن تراجع مستوى الفريق يفرض ضرورة مراجعة العديد من الملفات الفنية والإدارية، والعمل على استعادة شخصية الأهلي المعروفة، خاصة أن جماهير النادي تنتظر دائمًا المنافسة على البطولات وتقديم أداء يعكس قيمة الفريق وتاريخه.

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