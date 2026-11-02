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أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر الاثنين 2 نوفمبر 2026
أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر الاثنين 2 نوفمبر 2026
عبد الفتاح تركي

تتراوح أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 بين 18 ألفًا و105 جنيهات لسبيكة وزن 2.5 جرام، و720 ألفًا و790 جنيهًا لسبيكة وزن 100 جرام، وفقًا للأسعار المتداولة في سوق الصاغة، مع اختلاف السعر النهائي بحسب وزن السبيكة والشركة المنتجة وقيمة المصنعية والرسوم الإضافية.

وتشهد أسعار سبائك الذهب اهتمامًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم والاحتفاظ بقيمة أموالهم في المعدن الأصفر، خاصة مع تعدد الأوزان المتاحة في محال الصاغة المصرية، وهو ما يمنح الراغبين في الشراء خيارات متنوعة تتناسب مع قدراتهم المالية والمبالغ المخصصة للادخار.

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وتختلف تكلفة شراء السبائك الذهبية من شركة إلى أخرى، حتى بالنسبة للأوزان المتساوية، نتيجة اختلاف المصنعية وتكاليف التصنيع والتغليف والرسوم الإضافية، فضلًا عن ارتباط أسعارها بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية.

كم تبلغ أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر؟

تتنوع أسعار سبائك الذهب المتداولة في السوق المصرية وفقًا لوزن كل سبيكة والشركة المنتجة لها، ويهتم المشترون بمتابعة التحديثات السعرية قبل اتخاذ قرار الشراء، سواء بهدف الادخار أو الاستثمار في الذهب على المدى الطويل.

وتشمل قائمة الأسعار المتداولة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 عددًا من الأوزان المختلفة، بداية من السبائك الصغيرة التي تناسب أصحاب الميزانيات المحدودة، وصولًا إلى الأوزان الكبيرة التي تتطلب تخصيص مبالغ مالية أعلى للشراء.

وفيما يأتي تفاصيل أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان المتاحة.

ما سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم؟

تتراوح أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 بين 18 ألفًا و105 جنيهات و18 ألفًا و480 جنيهًا، بحسب السعر المتداول والشركة المنتجة.

ويُعد هذا الوزن من الخيارات التي تتيح للراغبين في شراء الذهب البدء بمبالغ أقل مقارنة بالسبائك ذات الأوزان الكبيرة، كما يمنح المدخرين فرصة شراء كميات محدودة من المعدن الأصفر وفقًا للميزانية المتاحة.

ويجب الانتباه إلى أن السعر النهائي للسبيكة قد يختلف عند الشراء نتيجة إضافة المصنعية والرسوم المقررة، وهو ما يستدعي الاستفسار عن التكلفة الإجمالية قبل إتمام المعاملة.

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

كم سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في الصاغة؟

تسجل سبيكة الذهب وزن 5 جرامات أسعارًا تتراوح بين 36 ألفًا و205 جنيهات و36 ألفًا و455 جنيهًا، وفقًا للأسعار المتداولة في سوق الذهب والشركة المنتجة.

ويتحدد السعر النهائي لهذا الوزن بناءً على قيمة جرام الذهب عيار 24 وقت الشراء، إلى جانب تكاليف التصنيع والتغليف والمصنعية التي تختلف من شركة إلى أخرى.

ويحرص الراغبون في شراء هذا الوزن على مقارنة الأسعار بين الشركات المنتجة، للتعرف على الفروق في تكلفة السبيكة والرسوم الإضافية، بما يساعدهم على تحديد الخيار المناسب لميزانية الشراء.

ما سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم الاثنين؟

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 72 ألفًا و255 جنيهًا، وفقًا للسعر المتداول اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026.

ويُقبل بعض الراغبين في تكوين مدخرات من الذهب على هذا الوزن، باعتباره أحد الخيارات المتاحة للراغبين في شراء كمية أكبر من المعدن الأصفر مقارنة بالأوزان الصغيرة.

وتتطلب معرفة التكلفة الفعلية للشراء إضافة المصنعية والرسوم المقررة إلى السعر الأساسي، إذ لا تقتصر قيمة السبيكة التي يدفعها المشتري على سعر الذهب الموجود بها فقط.

سعر السبائك الذهب

كم يبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا؟

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا نحو 144 ألفًا و505 جنيهات، بحسب الأسعار المتداولة في سوق الصاغة المصرية اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026.

وتناسب هذه الفئة من السبائك المشترين الذين يخصصون مبالغ مالية أكبر للادخار والاستثمار في المعدن الأصفر، مع ضرورة مراعاة اختلاف تكاليف التصنيع والمصنعية بين الشركات المنتجة.

وقد تختلف القيمة النهائية التي يدفعها المشتري عند الحصول على السبيكة من شركة إلى أخرى، وهو ما يجعل مقارنة عروض البيع والاستفسار عن جميع الرسوم خطوة مهمة قبل اتخاذ قرار الشراء.

ما سعر أونصة الذهب اليوم في مصر؟

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم نحو 225 ألفًا و170 جنيهًا، ويقدر وزنها بنحو 31.1 جرام.

وتحظى أونصة الذهب باهتمام المتعاملين في سوق المعدن الأصفر، نظرًا لارتباط قيمتها بالتغيرات التي تشهدها أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.

وتُعد متابعة سعر الأونصة من المؤشرات التي تساعد الراغبين في شراء الذهب على التعرف على تطورات السوق، إلى جانب متابعة أسعار جرام الذهب عيار 24 الذي ترتبط به قيمة السبائك الذهبية.

كم سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا؟

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى نحو 360 ألفًا و950 جنيهًا، وفقًا للأسعار المتداولة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026.

وتناسب هذه الفئة المشترين الذين يخصصون مبالغ مالية أكبر لشراء الذهب بغرض الادخار والاستثمار، خاصة الراغبين في الاحتفاظ بكميات أكبر من المعدن الأصفر في صورة سبائك.

ويختلف السعر النهائي لهذه السبيكة بحسب الشركة المنتجة وقيمة المصنعية وتكاليف التصنيع، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية التي تحددها جهة البيع.

سبائك الذهب

ما سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم؟

سجلت سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 720 ألفًا و790 جنيهًا، لتكون من الخيارات مرتفعة القيمة ضمن الأوزان المتداولة في سوق السبائك الذهبية المصرية.

ويحتاج شراء هذا الوزن إلى تخصيص ميزانية مالية كبيرة، مقارنة بالسبائك ذات الأوزان الصغيرة، كما ينبغي للمشتري مراعاة الفروق في المصنعية والرسوم الإضافية بين الشركات المنتجة.

وتظل التكلفة النهائية مرتبطة بالسعر الأساسي للذهب وقت الشراء، إلى جانب تكاليف التصنيع والتغليف والعلامة التجارية والشروط التي تحددها جهة البيع.

ما العوامل التي تحدد أسعار سبائك الذهب في مصر؟

لا يتوقف تحديد أسعار سبائك الذهب في مصر على وزن السبيكة وقيمة الذهب الموجود بها فقط، وإنما تتداخل مجموعة من العوامل التي تؤثر في السعر النهائي الذي يدفعه المشتري عند إتمام عملية الشراء.

وتتمثل أبرز العوامل المؤثرة في أسعار السبائك الذهبية فيما يأتي.

1. سعر جرام الذهب عيار 24: يمثل سعر جرام الذهب عيار 24 أحد العناصر الأساسية في تحديد قيمة السبيكة، ويتغير السعر وفقًا للتطورات التي تشهدها أسواق الذهب وقت الشراء.

2. وزن السبيكة: تختلف قيمة السبيكة بحسب كمية الذهب الموجودة بها، وهو ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين أوزان 2.5 و5 و10 و20 و50 و100 جرام.

3. الشركة المنتجة والعلامة التجارية: تختلف أسعار السبائك من شركة إلى أخرى، وفقًا للجهة المنتجة والعلامة التجارية التي تحملها السبيكة.

4. المصنعية وتكاليف التصنيع والتغليف: تمثل المصنعية وتكاليف التصنيع والتغليف جزءًا من التكلفة الإضافية التي يتحملها المشتري عند الحصول على السبيكة.

5. الرسوم الإضافية: قد تفرض جهة البيع رسومًا إضافية تؤثر في القيمة النهائية للشراء، وهو ما يستدعي الاستفسار عنها قبل إتمام المعاملة.

سبائك الذهب

ما أهم النصائح قبل شراء سبائك الذهب في مصر؟

ينبغي للراغبين في شراء سبائك الذهب عدم الاكتفاء بمقارنة السعر المعلن للسبيكة فقط، إذ قد تختلف التكلفة النهائية من شركة إلى أخرى نتيجة المصنعية والرسوم الإضافية، ولذلك تساعد معرفة تفاصيل السعر على اتخاذ قرار شراء أكثر وعيًا.

ومن أبرز النصائح التي ينبغي مراعاتها قبل شراء السبائك الذهبية مقارنة الأسعار لدى أكثر من شركة منتجة أو جهة بيع، والاستفسار عن قيمة المصنعية والرسوم الإضافية التي تُضاف إلى السعر الأساسي للذهب.

كما يُفضل معرفة سعر إعادة البيع وشروطه قبل إتمام عملية الشراء، حتى يكون المشتري على دراية بالتفاصيل المتعلقة ببيع السبيكة لاحقًا، خاصة إذا كان الهدف الأساسي من اقتنائها هو الادخار أو الاستثمار.

ومن الضروري أيضًا الاحتفاظ بفاتورة الشراء، على أن تتضمن وزن السبيكة وعيارها وسعرها، باعتبارها مستندًا مهمًا يمكن الرجوع إليه عند الرغبة في إعادة بيع الذهب.

هل تختلف أسعار سبائك الذهب من شركة إلى أخرى؟

نعم، قد تختلف أسعار سبائك الذهب حتى عندما تكون الأوزان متساوية، نتيجة اختلاف الشركات المنتجة والعلامات التجارية وتكاليف التصنيع والتغليف وقيمة المصنعية والرسوم الإضافية.

ولذلك لا ينبغي للمشتري الاعتماد على السعر الأساسي المعلن فقط، بل يتعين عليه معرفة إجمالي المبلغ المطلوب للحصول على السبيكة، ومقارنة التكلفة بين جهات البيع المختلفة، إلى جانب الاستفسار عن شروط إعادة البيع.

اسعار الذهب والسبائك اليوم

وتساعد هذه الخطوات على تكوين صورة واضحة عن التكلفة الفعلية لشراء الذهب، وتجنب المفاجآت المتعلقة بالمصاريف الإضافية عند إتمام عملية الشراء.

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