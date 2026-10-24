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باسلوب المغافلة.. القبض على المتهمين بسرقة سبائك ذهبية من محل مجوهرات بالفيوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

باسلوب المغافلة.. القبض على المتهمين بسرقة سبائك ذهبية من محل مجوهرات بالفيوم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله مالكة محل مشغولات ذهبية من آخر لقيامه بسرقة سبائك ذهبية منها حال تواجده بالمحل عملها بأسلوب "المغافلة" بالفيوم .
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مالكة محل للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم) بأنه حال تواجدها بالمحل حضر أحد الأشخاص وقام بإيهامها برغبته فى شراء كمية من السبائك الذهبية، وعقب ذلك قام بسرقة ( 6 قطع سبائك ذهبية ) بأسلوب "المغافلة" ولاذ بالفرار. 

وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شقيقان " لهما معلومات جنائية ، أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية)، وتم بإرشادهما ضبط (سيارة ملاكى ، هاتف محمول - مبلغ مالى " جميعهم من متحصلات التصرف فى المسروقات المستولى عليها " ) وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات المسروقات المستولى عليها، وقيامهما ببيع المشغولات الذهبية لعميليهما سيئا النية (مالكى محلين للمشغولات الذهبية كائنين بدائرة قسمى شرطة "باب شرق ، المنشية" بالإسكندرية) "أمكن ضبطهما" وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، وتم بإرشادهما ضبط (المسروقات المستولى عليها).


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سبائك ذهبية

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