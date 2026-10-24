الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة سيدة من والدة طليقها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من والدة طليقها لقيامها بتهديدها بإلحاق الأذى بها لإجبارها على التنازل عن حقوقها فى رؤية ابنتها بالبحيرة.





بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين وجود خلافات حول المصاهرة بين طرف أول: (القائمة على النشر) ، وطرف ثان: (والدة طليقها) مقيمتان بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وأنه بتاريخ 5 يناير الماضى صدر حكم لصالح القائمة على النشر بحضانة ابنتها "الرضيعة" وتسليمها لها وتحدد يوم 30 أغسطس الماضى موعداً لتنفيذ الحكم، إلا أن المذكورة لم تحضر وتم إيقاف التنفيذ وتأجيله لحين تحديد موعد آخر، وباستدعاء الطرفين حضرتا وبرفقتهما الطفلة، وبسؤالهما أيدا ماسبق وأبديا رغبتهما فى الصلح والتراضى فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفلة لوالدتها.









