خلافات ميراث.. القبض على المتهم بإشعال النيران فى سيارة ابن عمه بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بإضرام النيران بسيارته النقل حال توقفها أسفل منزله وإدعائه رفض القائمين على مركز شرطة ملوى بالمنيا تحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 6 أكتوبر فوجئ بنشوب حريق بسيارته "سارية التراخيص" وحدوث تلفيات بها ، وتمكن الأهالى من إخماده وإتهم أحد أقاربه بإرتكاب الواقعة لخلافات بينهما حول الميراث وبرر إدعائه برفض القائمين على مركز شرطة ملوى تحرير محضر له بالواقعة للإهتمام بشكواه .



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نجل عمة الشاكى – مقيم بدائرة قسم شرطة ملوى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .



