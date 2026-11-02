أحمد موسى: لتر البنزين في السوق السوداء يصل إلى 28 جنيهًا

كشف الإعلامي أحمد موسى عن بيع بعض الأشخاص البنزين في السوق السوداء بسعر يصل إلى 28 جنيهًا للتر، وذلك تعليقًا على إطلاق وزارة البترول منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود وإحكام الرقابة على تداوله.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «أنا عندي معلومة ناس بتاخد البنزين بتبيعه في السوق السوداء بـ28 جنيه»، مشيرًا إلى أهمية تشديد الرقابة لمنع تسرب المنتجات البترولية والحد من عمليات التهريب.

وأعلنت وزارة البترول عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية، ومنع التسرُب والتهريب لتلك المنتجات.

واضطلعت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع تصور دقيق لمنظومة إلكترونية تسهم في إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من أي ممارسات غير مشروعة.