قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء تايلاند يوجه بتأمين أنظمة تخزين وإمدادات الغذاء من الهجمات السيبرانية
العراق يرفض استضافة مطلوبين للقضاء للتحريض على مؤسسات الدولة
هل المطالبة بالميراث أمام القضاء تُعد قطيعة للرحم؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
بعد خسارة الجمهوريين.. ميرتس يتوقع التفاف ترامب على الكونجرس الأمريكي بالأوامر التنفيذية
الكويت: تدشين إنتاج أول دفعة من الذخائر الخفيفة في مصنع نايف للذخائر
ألمانيا تعلق على خسارة ترامب الانتخابية: لا نتوقع تحولاً في سياساته
تشكيل مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.. هالاند يقود هجوم السماوي
رئيس مياه القناة: خطة انتشار موسعة وتجارب عملية استعدادا لفصل الشتاء والأحداث الطارئة
ترامب يتحدى الديمقراطيين: لست قلقا من العزل.. ومحاولتكم ستدمر حزبكم
أمريكا تفرض عقوبات جديدة للضغط على إيران.. مع احتمالية العودة للعمليات العسكرية
الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك
مهرجان الدوحة السينمائي يُقدّم عروضًا مجانية للعائلات .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النصر السعودي يحقق فوزا كبيرا على باختاكور الأوزبكي 6-2 بدوري أبطال آسيا

النصر السعودي
النصر السعودي
أ ش أ

حقق فريق النصر السعودي، فوزا كبيرا على مضيفه باختاكور الأوزبكي بنتيجة 6-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الإثنين/، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وسجل أهداف النصر، عبدالله الحمدان في الدقيقة 15، والبرتغالي جواو فيليكس "هدفين" في الدقيقتين 17 و32، وعبد الإله العمري في الدقيقة 53، وعبدالرحمن غريب في الدقيقة 62، والبرازيلي أنجيلو جابرييل في الدقيقة 79، فيما أحرز هدفي الفريق الأوزبكي كل من فلاماريون في الدقيقة 36، وخامداموف في الدقيقة 75.
وغاب عن النصر في لقاء اليوم، هدافه ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات من مرحلة الدوري للمسابقة الآسيوية، فيما توقف رصيد باختاكور عند نقطتين فقط .

فريق النصر السعودي باختاكور الأوزبكي آسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه بوقف قيود تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

حسام حسن

الأعلى للإعلام يمنع ظهور حسام حسن على جميع الوسائل لأجل غير مسمى

أوباما وترامب

رسالة من الشعب الأمريكي.. أول تعليق من أوباما بعد الهزيمة الساحقة لحزب ترامب

تكريم السيسي لميار

بعد تكريم ميار عثمان.. كل ما تريد معرفته عن نوط الامتياز وأبرز الحاصلين عليه في مصر

ترشيحاتنا

وزيرا خارجيتي السعودية

وزير خارجية السعودية ونظيره الباكستاني يبحثان تطورات المنطقة ويؤكدان أهمية الحلول الدبلوماسية

الديمقراطيون يعززون تقدمهم في مجلس النواب الأمريكي

الديمقراطيون يعززون تقدمهم في مجلس النواب الأمريكي إلى 232 مقعدًا مقابل 139 للجمهوريين

الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم

بالصور

تسلا رودستر 2028 تظهر عن قرب بتصميم مستوحى من الطائرات المقاتلة

تسلا رودستر 2028
تسلا رودستر 2028
تسلا رودستر 2028

أهم فاكهة في الخريف.. فوائد الكمثرى لصحة القلب والهضم

اهم فاكهة فى الخريف .. فوائد الكمثرى لصحة القلب والهضم
اهم فاكهة فى الخريف .. فوائد الكمثرى لصحة القلب والهضم
اهم فاكهة فى الخريف .. فوائد الكمثرى لصحة القلب والهضم

بدءاً من اليوم.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

زيادة اسعار السجائر اليوم
زيادة اسعار السجائر اليوم
زيادة اسعار السجائر اليوم

هيونداي أكسنت 2027 تظهر بتحديثات جديدة

هيونداي أكسنت 2027
هيونداي أكسنت 2027
هيونداي أكسنت 2027

فيديو

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

رامي إمام وعادل إمام

رامي إمام يكشف عن رأيه في إعادة تقديم فيلم البحث عن فضيحة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

هبة النمر

هبة النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد