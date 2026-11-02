النصر السعودي يحقق فوزا كبيرا على باختاكور الأوزبكي 6-2 بدوري أبطال آسيا

حقق فريق النصر السعودي، فوزا كبيرا على مضيفه باختاكور الأوزبكي بنتيجة 6-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الإثنين/، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وسجل أهداف النصر، عبدالله الحمدان في الدقيقة 15، والبرتغالي جواو فيليكس "هدفين" في الدقيقتين 17 و32، وعبد الإله العمري في الدقيقة 53، وعبدالرحمن غريب في الدقيقة 62، والبرازيلي أنجيلو جابرييل في الدقيقة 79، فيما أحرز هدفي الفريق الأوزبكي كل من فلاماريون في الدقيقة 36، وخامداموف في الدقيقة 75.

وغاب عن النصر في لقاء اليوم، هدافه ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات من مرحلة الدوري للمسابقة الآسيوية، فيما توقف رصيد باختاكور عند نقطتين فقط .