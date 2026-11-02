رسالة نارية من طهران: لا تجرؤ أي سفينة أمريكية على الاقتراب من مضيق هرمز

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الإثنين، بأن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء هو “أمر روتيني”.

وأضاف المصدر لوكالة فارس، أنه لم يطرأ أي جديد في هذا الصدد، ولن يتحقق أي تقدم؛ ما لم تنفذ واشنطن شروط طهران الـ 7.

وأكد المصدر- الذي لم يكشف هويته- أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة العسكرية الكاملة لإيران، ولا تجرؤ أي سفينة أمريكية على الاقتراب منه.

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال تنفيذ مزيد من الضربات العسكرية ضد إيران؛ حال فشل الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعمل على إنجاز تفاهم مع طهران.

وقال ترامب، الأحد، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا جيدًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول خلاله الملف الإيراني، وذلك ردًا على سؤال بشأن المكالمة التي جرت بينهما يوم السبت، وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.