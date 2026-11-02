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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يورونيوز: إيران مستعدة لفتح مضيق هرمز خلال يومين إذا تحقق هذا الأمر

مضيق هرمز
مضيق هرمز
أ ش أ

أعربت إيران اليوم "الاثنين" عن استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا وافقت الولايات المتحدة على شروطها وذلك بعد أن كانت قد اقترحت مهلة سبعة أيام عندما طرحت الفكرة لأول مرة على واشنطن عبر قطر في سبتمبر الماضي.

ونسبت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي القول إن "إمكانية تنفيذ هذه الخطة خلال يومين دليل آخر على حسن نية إيران"، مضيفا "لقد أوضحنا أنه في حال تلبية مطالب إيران، سيكون من الممكن استعادة الأمن في مضيق هرمز واستئناف عملية التفاوض في غضون فترة وجيزة".

كما نقلت الشبكة عن بقائي قوله إن تبادل الرسائل جارٍ مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، وأن "كل شيء يعتمد على قبول الجانب الأمريكي لمطالب إيران.. وحينها فقط يمكننا مناقشة المراحل اللاحقة".

ووفقا للشبكة، تشمل شروط طهران إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ورفع العقوبات عن قطاع النفط الإيراني، وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن في تصريحات له أمس الأحد، عن مطالب إضافية، قائلاً إن على واشنطن أيضاً قبول ممر عبور جديد عبر المضيق تم الاتفاق عليه بين إيران وسلطنة عُمان، وخفض عدد القوات الأمريكية في المنطقة، ورفع العقوبات المفروضة منذ أغسطس الماضي.

وكانت واشنطن قد بدأت موجة جديدة من الإجراءات اعتباراً من أغسطس الماضي، وصفتها بأنها "خنق اقتصادي" لإيران.

وقالت الشبكة إن هذا النشاط الدبلوماسي الجاري يأتي في ظل تصعيد واشنطن للتهديدات العسكرية، حيث صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول السبت بأنه لا يزال عليه "التعامل" مع هدف أو هدفين، بما في ذلك جبل الفأس في وسط إيران، وهو موقع تشتبه واشنطن في احتوائه على بنية تحتية نووية، وهو ما تنفيه طهران.

إيران مضيق هرمز الولايات المتحدة

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