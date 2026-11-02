إطلاق نار يهز كاليفورنيا.. قتلى في هجوم مسلح قرب شاطئ موس لاندينج

أفاد مكتب مأمور مقاطعة مونتيري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بمقـ..تل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار وقع بُعيد منتصف ليل الاثنين على طول طريق جيتي رود في منطقة موس لاندينج".

وتواجد عناصر الشرطة الأمريكية والمحققون في موقع الحادث حتى الساعة 8:30 من صباح يوم الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة، بينما لم يكشف مكتب المأمور عن أي تفاصيل تتعلق بالضحايا أو الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار.

وبناءً على طلب مكتب المأمور، قامت شرطة المتنزهات الحكومية في كاليفورنيا بإغلاق طريق "جيتي رود" وشاطئ "موس لاندينج" الحكومي.

وأكدت السلطات عدم وجود أي تهديد قائم يمسّ مجتمع "موس لاندينج"، ولا تزال حادثة إطلاق النار قيد التحقيق، ولم تتوفر أي معلومات إضافية في الوقت الراهن.