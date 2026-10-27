هروب مليارديرات كاليفورنيا من ضريبة الثروة قد يكبّد الولاية خسائر تفوق حصيلتها

حذرت ورقة بحثية صادرة عن "جامعة ستانفورد" من أن ولاية كاليفورنيا قد تخسر من إيرادات ضرائب الدخل المستقبلية مبالغ تفوق ما يمكن تحصيله من "ضريبة الثروة" المقترح فرضها لمرة واحدة على المليارديرات.

وأفادت منصة "بيزنس إنسايدر" المالية الأمريكية بأنه بينما يرى مؤيدو ضريبة المليونيرات في كاليفورنيا أنها قد تدرّ نحو 100 مليار دولار، فإن ورقة بحثية جديدة تحدثت عن أن الحصيلة قد تقترب من 30 مليار دولار فقط، محذرةً من أن الولاية قد ينتهي بها المطاف بخسارة مالية إذا غادرها أغنى سكانها.

ينص "المقترح 40"، المزمع طرحه لتصويت الناخبين في 3 نوفمبر المقبل، على فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المائة على المليارديرات الذين يقيمون في كاليفورنيا في تاريخ أول يناير 2026، على أن تُقيَّم ثرواتهم في نهاية ذلك العام. ومن المقرر تخصيص الجزء الأكبر من حصيلة هذه الضريبة لقطاع الرعاية الصحية في الولاية.

وقالت المنصة الإخبارية العالمية الأمريكية إن ورقة عمل صادرة هذا الأسبوع عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، أوردت تقديرات للباحثين الاقتصاديين في "جامعة ستانفورد"، بنجامين جاروس وجوشوا راوه، بأن الضريبة ستجمع ما بين 28 و36 مليار دولار، وهو رقم يقل بكثير عن تقديرات المؤيدين البالغة 100 مليار دولار.

ويشير الباحثان إلى احتمالية مغادرة المليارديرات للولاية قبل التاريخ المحدد لتحديد الإقامة الضريبية. كما تفترض تقديراتهما أن التحديات القانونية قد تمنع كاليفورنيا من تحصيل جزء من المبالغ الضريبية المتبقية.

وحدد الباحثان سبعة مليارديرات غادروا الولاية، وفقاً للتقارير، قبل التاريخ المذكور، وهم: مؤسسا شركة "جوجل"، لاري بيج وسيرجي برين، والمستثمر بيتر ثيل، والمخرج ستيفن سبيلبرج، ومؤسس شركة "أوبر" ترافيس كالانيك، والمستثمر ديفيد ساكس، ورجل الأعمال المتخصص في قروض السيارات دون هانكي.

وتمثل ثروات هؤلاء مجتمعين نحو 30 في المائة من إجمالي الثروات التي اعتبرها الباحثون خاضعة للضريبة المحتملة. وأفاد الباحثان بأن مجرد الانتقال خارج الولاية لا يعني بالضرورة انتهاء الوضع الضريبي للشخص كـ "مقيم" فيها.

وتكمن المخاوف الأكبر لدى الباحثين فيما سيحدث لاحقاً، فبينما ستُحصَّل ضريبة الثروة هذه لمرة واحدة فقط، فإن المليارديرات الذين يغادرون الولاية سيتوقفون عن دفع ضرائب الدخل للولاية عاماً بعد عام.

ولفت الباحثان إلى أنه إذا استمرت عمليات المغادرة هذه وتوقفت المدفوعات الضريبية، فإن نموذجهما يتوقع خسارة صافية قدرها 38.9 مليار دولار في المتوسط. وأوضح الباحثان أنهما أجريا 100 ألف محاكاة، أظهرت في 85 في المائة من السيناريوهات أن الخسائر تفوق الإيرادات المحققة من هذه الضريبة.

وقالت المنصة إن التوقعات اعتمدت على هوية الأشخاص الذين غادروا الولاية بالفعل، وما إذا كانوا سيظلون خارجها.

وعلى الجانب الآخر، يقدم "مكتب المحلل التشريعي" في كاليفورنيا، وهو هيئة غير حزبية، رؤية أقل قتامة متوقعاً تحصيل عشرات المليارات من الدولارات كإيرادات ضريبية، مع احتمال حدوث انخفاض مستمر لا يتجاوز مليار دولار سنوياً في حصيلة ضرائب الدخل التي يدفعها المليارديرات.

من جانبه، يحشد ملياردير "جوجل"، سيرجي برين، كل طاقاته لخوض معركة ضد هذا المقترح، حيث تبرع بما لا يقل عن 102 مليون دولار لمصلحة مجموعة يطلق عليها "بناء كاليفورنيا أفضل"، وهي جهة تدعم المساعي الرامية لإسقاط "المقترح 40" أو عرقلته. وهناك مقترحان آخران مطروحان في ورقة الاقتراع ذاتها قد يحولان دون دخول "المقترح 40" حيز التنفيذ، حتى وإن وافق عليه الناخبون.

وفي حين أبدى بعض المليارديرات معارضة صريحة لهذه الضريبة، رحب بها آخرون، إذ صرح الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسن هوانج، لشبكة "سي بي إس نيوز" الشهر الماضي، بأن دفع مبلغ يُقدر بنحو 8 مليارات دولار على مدى خمس سنوات يعد "امتيازاً".

وكشفت وثائق نشرت هذا الأسبوع أن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، فكر في مغادرة كاليفورنيا بسبب هذه الضريبة، لكنه قرر في نهاية المطاف البقاء. ولضمان توفر السيولة الكافية لدى زوكربيرج لسداد الضريبة دون إضعاف سيطرته على الشركة، استحدثت "ميتا" فئة جديدة من الأسهم.

ويؤيد العديد من الاقتصاديين هذه الخطط؛ حيث وقع ستة من الحائزين على جائزة نوبل؛ داروين أسيموجلو، وأبهيجيت بانيرجي، وبيتر دايموند، وإستر دوفلو، وبول كروجمان، وجوزيف ستيجليتز، رسالة في سبتمبر وصفوا فيها المقترح بأنه "أول فرصة للشعب للبدء في كبح نفوذ المليارديرات".

وقد أشار الاقتصادي أسيموجلو، آنذاك، إلى أن هذا المقترح قد يضع حداً لسنوات من التهرب الضريبي من قِبل فاحشي الثراء، ويحد من تأثيرهم السياسي. وأضاف أنه على الرغم من أن المقترح ليس مثالياً، إلا أنه "يستحق الدعم".