البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ 621.8 مليون يورو

أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة لأجل 364 يومًا ذات العائد الثابت والمقومة بالعملة الأوروبية "اليورو" بقيمة 600 مليون يورو في عطاء جرى تنظيمه مساء اليوم الإثنين 2-11-2026.

يلجأ البنك المركزي بصورة شبه دورية لبيع أذون وسندات خزانة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية وسداد طلبات الحكومة من التمويل.

تفاصيل العطاءات

وقال البنك المركزي المصري إنه استقبل طلبات من المستثمرين قدرت بـ23 طلبًا من المؤسسات المالية والمستثمرين بقيمة بلغت 721.8 مليون يورو .

بلغ متوسط سعر الفائدة المقدم 3381% و أعلي سعر بنسبة 4.4% و أقل سعر بنسبة 3.25%.

بينما بلغت جملة العطاءات المقبولة 621.8 مليون يورو تضمنت 17 عطاءا مقبولا من المستثمرين.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول 3.25% و أعلي سعر بنسبة 3.25% وأقل سعر بنسبة 3.25%.