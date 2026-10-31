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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: تخفيض طلبات بيع أذون وسندات الخزانة بـ28 مليار جنيه في أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

خفض البنك المركزي المصري من حجم طلبات بيع أدوات دين محلية ذات عوائد ثابتة ومتغيرة على أساس أسبوعي بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وقلص البنك المركزي من حجم طرح أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 28 مليار جنيه بما يساوي 500 مليون دولار.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بمهمة بيع أذون سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

ويتضمن التعاون مع وزارة المالية يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العام.

ووصل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع نحو 247 مليار جنيه بما يساوي  4.411 مليار دولار مقابل 275 مليار جنيه بما يعادل 4.98 مليار دولار.

تفاصيل طرح أدوات الدين

وكشف البنك المركزي المصري عن مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال “91 و273 و182 و364 يوما” بقيمة إجمالية تبلغ  30 مليار جنيه بما يساوي3.93 مليار دولار بتراجع 20 مليار جنيه بما 250 مليار جنيه بما يعادل 4.52 مليار دولار.

ومن المقرر طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيجري بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد بتراجع تبلغ 10مليارات  جنيه على أساس أسبوعي .

ومن المستهدف طرح أجلي 182 و 364 يومًا بقيمة 110 مليار جنيه بتراجع بلغ 20 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي؛ إذ سيتم بيعها اعتباراً من الخميس المقبل ، منها أجل 182 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 80 مليار جنيه.

في سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاق 1.5 و 3 سنوات  بقيمة 20 مليار جنيه؛ تتضمن بيع استحقاق خزانة لمدة 1.5 عام بقيمة 5مليارات جنيه و استحقاق 3 سنوات بقيمة 15مليار جنيه.

 وسيتم بيع استحقاق خزانة ذو عائد متغير بقيمة إجمالية تبلغ 7مليارات جنيه؛ تتضمن استحقاق 1.5 عام  بالإضافة لاستحقاق 5 سنوات بقيمة ملياري جنيه.

البنك المركزي المصري مال واعمال أذون خزانة سندات الخزانة الفجوة التمويلية وزارة المالية أدوات دين محلية

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