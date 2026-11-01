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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يقسو على ألافيس بسداسية ويعتلي صدارة الليجا

برشلونة
برشلونة
مجدي سلامة

اكتسح فريق برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس، بسداسية مقابل هدف، في إطار الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري حمزة عبدالكريم وبقائه على مقاعد البدلاء.

وجاءت رباعية برشلونة في الشوط الأول عن طريق رافينيا دياز (هدفين) وفيرمين لوبيز ولامين يامال في الدقائق 8، 23، 41، 45+1.

وفي الشوط الثاني، سجّل لامين يامال الهدف الخامس في الدقيقة 64، وأحرز أنتوني جوردون الهدف السادس في الدقيقة 81.

فيما سجل هدف ألافيس الوحيد هو ماريانو دياز.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بريان فارينياس، باو كوبارسي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، رودري، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: رافينيا، أديمي، لامين يامال.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة.

برشلونة ألافيس الدوري الإسباني

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