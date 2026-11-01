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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق الجراحة بمستشفى زهور بورسعيد ينجح في إجراء عملية استئصال كامل لتضخم وورم بالغدة الدرقية

فريق الجراحة بمستشفى زهور بورسعيد ينجح في إجراء عملية استئصال كامل لتضخم وورم بالغدة الدرقية
فريق الجراحة بمستشفى زهور بورسعيد ينجح في إجراء عملية استئصال كامل لتضخم وورم بالغدة الدرقية
محمد الغزاوى

أجرى الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى الزهور التابع للرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل فرع بورسعيد جراحة ناجحة لاستئصال كامل لتضخم وورم بالغدة الدرقية بالرقبة لمريض يبلغ من العمر 48 عامًا، مع الحفاظ على عصب الصوت والغدد الجار درقية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعات التشخيصية اللازمة قبل الدخول لغرفة العمليات.

يأتي ذلك في إطار تعزيز مستوى الخدمات الطبية المنتظمة وتوفير الرعاية الشاملة لأهالي محافظة بورسعيد

 

فريق الجراحة بمستشفى زهور  بورسعيد ينجح في إجراء عملية استئصال كامل لتضخم وورم بالغدة الدرقية

شارك في إجراء الجراحة فريق جراحي متميز ؛ضم الدكتور أحمد نبيل النجولي ،والدكتور خالد عبدالغني أخصائيَي الجراحة العامة، تحت إشراف الدكتور محمد بهاء ؛استشاري الجراحة العامة ورئيس القسم، وبالتعاون مع طاقم التخدير الذي ضم الدكتور إسلام جميل أخصائي التخدير والدكتور حلمي محسوب الطبيب المقيم، وبمشاركة طاقم التمريض المكون من الأستاذة رحمة فؤاد والأستاذة أماني الليلي، وبمتابعة الدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع بورسعيد، والدكتور محمد البرعي، مدير مستشفى الزهور .

وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص المستمر على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية والعلاجية المعتمدة بكافة مستشفيات الهيئة بفرع بورسعيد ، وذلك تحت إشراف مباشر من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.

بورسعيد محافظة بورسعيد مستشفي الزهور التأمين الصحي الشامل

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فريق الجراحة بمستشفى زهور بورسعيد ينجح في إجراء عملية استئصال كامل لتضخم وورم بالغدة الدرقية

فريق الجراحة بمستشفى زهور بورسعيد ينجح في إجراء عملية استئصال كامل لتضخم وورم بالغدة الدرقية

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