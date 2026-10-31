محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ خطة تطوير 110 عمارات سكنية بالمنطقة الخامسة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، مستجدات أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الخامسة بحي المناخ، والوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال ضمن المشروع الذي يستهدف رفع كفاءة نحو 110 عمارات سكنية، حيث تتضمن المرحلة الأولى 35 عمارة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة 110 عمارات سكنية بالمنطقة، من خلال مراحل تنفيذية، تشمل المرحلة الأولى منها 35 عمارة، حيث تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية وما تشهده العمارات من أعمال لإعادة تأهيل الواجهات الخارجية، وإزالة المحارة القديمة وتنفيذ طبقات جديدة، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في الشكل العام للمنطقة.

تغيير الواجهات الخارجية وتجديد المحارة ورفع كفاءة الأرصفة وشبكات الصرف الصحي

كما شملت الجولة متابعة أعمال البنية التحتية، وعلى رأسها إحلال وتجديد الأرصفة وشبكات الصرف الصحي، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للتطوير، والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة سكنية أفضل للأهالي.

وفي إطار الحرص على استكمال أعمال التطوير بصورة متكاملة، وجه محافظ بورسعيد بإقامة عدد من الأكشاك النموذجية بالمنطقة الخامسة بما يسهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتحقيق المظهر الحضاري اللائق، مع مراعاة الشكل العام للمنطقة.

كما شدد المحافظ على سرعة رفع وإزالة جميع مخلفات الرتش الناتجة عن أعمال التطوير، وعدم السماح بتراكمها، مع استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات أول بأول للحفاظ على المظهر العام وتحقيق بيئة سكنية نظيفة وآمنة للأهالي.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير لا تقتصر على تحسين المظهر الخارجي للعمارات، وإنما تمتد إلى رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للمنطقة وينعكس على جودة الحياة اليومية للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة استمرار العمل بوتيرة مكثفة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ جميع عناصر المشروع بصورة متكاملة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة وسرعة الانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة.