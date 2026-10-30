نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ليفي ضخم بوزن 20 كجم بمستشفى سلام بورسعيد

نجح الفريق الطبي بمستشفى السلام بورسعيد في تتويج جهوده المتواصلة بنجاح باهر، إثر إجراء جراحة بالغة الدقة لاستئصال ورم ليفي رحمي ضخم بلغ وزنه 20 كجم، إلى جانب استئصال الرحم بالكامل والمبيضين والأنبوبتين.

في خطوة تعكس الكفاءة العالية وجاهزية الكوادر الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ليفي ضخم بوزن ٢٠ كجم بمستشفى سلام بورسعيد

حضرت المريضة إلى العيادة الخارجية بالمستشفى وهي تعاني من آلام حادة أسفل البطن ونزيف مهبلي متكرر. وفور مناظرتها، تحرك الفريق الطبي بسرعة وكفاءة لإجراء الكشف الإكلينيكي الشامل والفحوصات المعملية والموجات فوق الصوتية، والتي أظهرت وجود ورم ليفي رحمي ضخم بقياس ١٥ × ٢٠ سم. ولضمان أعلى درجات الدقة في التشخيص وسلامة المريضة، تم استكمال الفحوصات بإجراء أشعة الرنين المغناطيسي على البطن والحوض وتحليل دلالات الأورام.

عقب اكتمال التشخيص، جرى تجهيز المريضة طبياً وتوفير وحدات الدم اللازمة، وإجراء تقييم دقيق للتخدير لضمان أعلى معايير الأمان الجراحي نظراً لحجم الورم ودقة التدخل، قبل أن تُحجز بقسم النساء الداخلي تمهيداً للعملية.

بفضل تكاتف الجهود وخبرة الفريق الطبي، أُجريت الجراحة بنجاح تام في اليوم نفسه، ونُقلت المريضة بعدها إلى قسم النساء الداخلي لتخضع لملاحظة طبية دقيقة ومستمرة من الفريق المعالج والتمريض حتى استقرار حالتها تماماً.

ضم الفريق الطبي المعالج كلاً من: الدكتور ياسر الشهاوي – استشاري النساء والتوليد ورئيس القسم بمستشفى السلام ببورسعيد وأستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس. الدكتورة آمال نبيل – مساعد أخصائي النساء والتوليد بالمستشفىوبمشاركة طاقم التمريض

وذلك بإشراف الدكتور اسماعيل الحفناوى ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ومتابعة من قيادات الفرع وإدارة المستشفى الدكتور محمد صبح مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع. الدكتور أحمد مختار– مدير مستشفى السلام ببورسعيد. الدكتور نادر يوسف– مسؤول ملف النساء والتوليد بالفرع.

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد ، أن التعامل الناجح مع هذه الحالة واستئصال ورم بهذا الحجم (20 كجم) يعكس الجهود الاستثنائية التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى السلام بورسعيد ، والحرص الدائم على تقديم رعاية صحية فائقة الجودة. مشدداً على أن الهيئة مستمرة في تسخير كافة الإمكانات لتوفير أحدث الخدمات العلاجية والجراحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، إيماناً بأن صحة وسلامة المواطن تظل دائماً في صدارة أولوياتنا.