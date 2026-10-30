قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 70 متهما في قضية اللجان الإدارية للإخوان بمدينة نصر.. الأحد
رئيس وزراء المجر يؤكد للرئيس السيسي اعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة الإستراتيجية
السيسي من بودابست: حل الدولتين السبيل لتحقيق السلام ونرفض تهجير الفلسطينيين
ملايين المشاهدات والإعجابات.. كواليس اعترافات روكي أحمد في نشر فيديوهات خادشة بالتجمع| خاص
إصابة 12 فلسطينيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس
رئيس وزراء المجر يستقبل الرئيس السيسي داخل البرلمان ويطلعه على التاج الملكي المقدس
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن منطقة جازان.. وعودة الأوضاع إلى طبيعتها
وزير الخارجية من بودابست: نتطلع إلى تحويل الشراكة الإستراتيجية مع المجر إلى مشروعات تحقق مصالح الشعبين
السيسي وماچار يبحثان التعاون في الطاقة والغاز وفرص الاستثمار بمنطقة قناة السويس
الصحة اللبنانية: 4389 شهيدا و12428 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي
نزل 30 جنيهًا.. سعر الذهب في الصاغة الآن
يسرا محنوش تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل ألبومها الجديد بالتعاون مع عزيز الشافعي (خاص ) (فيديو)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ليفي ضخم بوزن 20 كجم بمستشفى سلام بورسعيد

نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ليفي ضخم بوزن ٢٠ كجم بمستشفى سلام بورسعيد
نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ليفي ضخم بوزن ٢٠ كجم بمستشفى سلام بورسعيد
محمد الغزاوى

نجح الفريق الطبي بمستشفى السلام بورسعيد في تتويج جهوده المتواصلة بنجاح باهر، إثر إجراء جراحة بالغة الدقة لاستئصال ورم ليفي رحمي ضخم بلغ وزنه 20 كجم، إلى جانب استئصال الرحم بالكامل والمبيضين والأنبوبتين.

في خطوة تعكس الكفاءة العالية وجاهزية الكوادر الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم ليفي ضخم بوزن ٢٠ كجم بمستشفى سلام بورسعيد 

حضرت المريضة إلى العيادة الخارجية بالمستشفى وهي تعاني من آلام حادة أسفل البطن ونزيف مهبلي متكرر. وفور مناظرتها، تحرك الفريق الطبي بسرعة وكفاءة لإجراء الكشف الإكلينيكي الشامل والفحوصات المعملية والموجات فوق الصوتية، والتي أظهرت وجود ورم ليفي رحمي ضخم بقياس ١٥ × ٢٠ سم. ولضمان أعلى درجات الدقة في التشخيص وسلامة المريضة، تم استكمال الفحوصات بإجراء أشعة الرنين المغناطيسي على البطن والحوض وتحليل دلالات الأورام.

عقب اكتمال التشخيص، جرى تجهيز المريضة طبياً وتوفير وحدات الدم اللازمة، وإجراء تقييم دقيق للتخدير لضمان أعلى معايير الأمان الجراحي نظراً لحجم الورم ودقة التدخل، قبل أن تُحجز بقسم النساء الداخلي تمهيداً للعملية.

بفضل تكاتف الجهود وخبرة الفريق الطبي، أُجريت الجراحة بنجاح تام في اليوم نفسه، ونُقلت المريضة بعدها إلى قسم النساء الداخلي لتخضع لملاحظة طبية دقيقة ومستمرة من الفريق المعالج والتمريض حتى استقرار حالتها تماماً.

ضم الفريق الطبي المعالج كلاً من: الدكتور ياسر الشهاوي – استشاري النساء والتوليد ورئيس القسم بمستشفى السلام ببورسعيد وأستاذ النساء والتوليد بطب عين شمس. الدكتورة آمال نبيل – مساعد أخصائي النساء والتوليد بالمستشفىوبمشاركة طاقم التمريض 

وذلك بإشراف الدكتور اسماعيل الحفناوى ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ومتابعة من قيادات الفرع وإدارة المستشفى  الدكتور محمد صبح مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع. الدكتور أحمد مختار– مدير مستشفى السلام ببورسعيد. الدكتور نادر يوسف– مسؤول ملف النساء والتوليد بالفرع.

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد ، أن التعامل الناجح مع هذه الحالة واستئصال ورم بهذا الحجم (20 كجم) يعكس الجهود الاستثنائية التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى السلام بورسعيد ، والحرص الدائم على تقديم رعاية صحية فائقة الجودة. مشدداً على أن الهيئة مستمرة في تسخير كافة الإمكانات لتوفير أحدث الخدمات العلاجية والجراحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، إيماناً بأن صحة وسلامة المواطن تظل دائماً في صدارة أولوياتنا.

بورسعيد محافظة بورسعيد مستشفي السلام التأمين الصحي الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

موعد أذان العصر اليوم

موعد أذان العصر اليوم ومواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

الدكتور أسامة بن عبدالله خياط

خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة: اللهم عليك بالمعتدين اهزمهم وزلزلهم ومن يعاونهم

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يوجه بإعادة بناء 19 منزلاً تهدمت جراء انهيار صخري بقرية دير الحديد ببني سويف

بالصور

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

تحفة معمارية.. نظرة على دير منحوت بصخور جبل المقطم في مصر يجذب المحليين والسياح

مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز

محافظ الوادي الجديد تعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ 16 قرية بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد