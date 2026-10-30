محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على أهمية تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع التموينية والغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، وإحكام الرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية، بما يضمن وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك إلى المواطنين، ويحافظ على صحتهم وسلامتهم، ويحقق الانضباط داخل الأسواق.

حملات رقابية مستمرة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات.. ومحافظ بورسعيد يشدد على إحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية

ووجّه محافظ بورسعيد بضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية، مع تحقيق التنسيق والتعاون المستمر بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء والرقابة التموينية ومختلف الجهات الرقابية المعنية، لتكثيف أعمال المرور والتفتيش على المحال التجارية والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، ورصد أية مخالفات أو تجاوزات، والتعامل الفوري معها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية ومطابقة السلع للمواصفات والمعايير المعتمدة.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها مديرية التموين والتجارة الداخلية وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري و فرع جهاز حماية المستهلك ببورسعيد، في تنفيذ الحملات التفتيشية المتواصلة، وما تسفر عنه من ضبط للمخالفات ومتابعة حركة تداول السلع الغذائية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم اللازم للجهات المعنية للقيام بدورها الرقابي، ومشددًا على أن حماية صحة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأن الرقابة على الأسواق و المحال و المطاعم و منافذ بيع السلع الغذائية مسؤولية مستمرة تتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان توافر سلع آمنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين