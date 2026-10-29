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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: اصطفاف سيارات ومعدات التعامل السريع مع فصل الشتاء

رئيس مياه القناة يتفقد اصطفاف سيارات ومعدات التعامل السريع مع فصل الشتاء
رئيس مياه القناة يتفقد اصطفاف سيارات ومعدات التعامل السريع مع فصل الشتاء
محمد الغزاوى

تفقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس،  اصطفاف معدات وسيارات التعامل السريع مع الأمطار والسيول والطوارئ، بمحافظة الإسماعيلية، للاطمئنان على جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات قد تحدث، ضمن الاستعدادات المكثفة لفصل الشتاء في محافظات إقليم القناة «الإسماعيلية والسويس، وبورسعيد» وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

رئيس مياه القناة يتفقد اصطفاف سيارات 
ومعدات التعامل السريع مع فصل الشتاء

وأكد المهندس أحمد التراس، إن الهدف من تفقد ومتابعة للمعدات السيارات ضمن خطة استعداد فصل الشتاء مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافوري، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح، بالإضافة الي تواجد مديري الإدارات والمناطق علي مستوى محافظات إقليم القناة في كافة قطاعات الشركة، منها التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والمعامل،

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمحافظاتالقناة، إنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، مع توفير عدد من الطلمبات الكوبوتا للدفع بها الى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

واضاف المهندس أحمد التراس، انه يتابع المراجعة الشاملة والفنية لجاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة إلى التطهير المستمر لكافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

واوضح المهندس أحمد التراس، ان ذلك ياتي فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

القناة مياه الشرب والصرف الصحي مياه القناة محافظات القناة

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