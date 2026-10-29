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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: أحداث الخليج لا ينبغي أن تنسينا قضية فلسطين ومعاناتها المستمرة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاطر عبادة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن أحداث الخليج لا ينبغي أن تنسينا قضية فلسطين التي تستمر معاناتها، مؤكدا أن روسيا ترى أن التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين.


وأضاف بوتين، خلال ترؤسه الجلسة العامة لقمة "روسيا- أفريقيا" الثالثة، في موسكو: "بالطبع، وسط الأحداث في الخليج العربي، يجب ألا ننسى مشاكل فلسطين التي لا تزال تعاني".


وقال بوتين إن روسيا تدعم وتؤمن بأن الحل النهائي للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطبيق المبدأ المعروف المتمثل في إنشاء دولتين، بما في ذلك دولة كاملة على الأراضي الفلسطينية - دولة فلسطينية".

وسبق أن صرّح الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا مستعدة للإسهام بمليار دولار من أصولها المجمدة سابقًا في "مجلس السلام"، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة إعمار قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية. ووصف ترامب هذا المقترح بأنه "فكرة مثيرة للاهتمام".


وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا" الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني في موسكو، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الشراكة المتبادلة المنفعة إلى آفاق جديدة، بما يلبي تحديات القرن الحادي والعشرين. ويسعى هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والعادل بين روسيا والدول الأفريقية في جميع المجالات: السياسة، والأمن، والاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا، والثقافة، والشؤون الإنسانية.


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التعاون بين مصر وروسيا يمثل نموذجا للشراكة الروسية الأفريقية، مشددًا على أن محطة الضبعة النووية والمنطقة الروسية في قناة السويس نماذج للتعاون الناجح مع روسيا.


وقال السيسي، في كلمته خلال قمة "روسيا- أفريقيا" في موسكو، إن القمة تمثل رؤية تنفيذية أكثر طموحا لمستقبل الشراكة، مشيرًا إلى استهداف بناء قواعد إنتاجية متنوعة في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والإنتاج الزراعي.

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