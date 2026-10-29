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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مشروع محطة الطاقة الشمسية بشركة النصر للبترول بالسويس

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

 افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع محطة الطاقة الشمسية بشركة النصر للبترول، بقدرة 1.2  ميجاوات، في إطار جهود الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ودعم التحول نحو الطاقة المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وبعد إزاحة الستار، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس صلاح محمد، مدير عام ترشيد الطاقة بشركة النصر للبترول، حول المحطة وقدراتها، حيث أشار إلى أنه تم تصميمها وتنفيذها من خلال 10 مظلات مقامة بجراج السيارات بشركة النصر للبترول، بما يتيح الاستفادة من المساحات المتاحة في إنتاج الطاقة النظيفة، ودعم كفاءة استخدام الطاقة داخل الشركة.

وأضاف مدير عام ترشيد الطاقة بشركة النصر للبترول أن قدرة المشروع تبلغ 1.2 ميجاوات، بما يسهم في توفير جانب من احتياجات الشركة من الكهرباء، وخفض استهلاك الشركة من الكهرباء من الشبكة القومية بواقع 2628 ميجاوات ساعة سنويًا، وترشيد استهلاك الطاقة التقليدية، إلى جانب دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح المهندس رشاد نظيم، رئيس شركة النصر للبترول، أن مشروع الطاقة الشمسية يأتي في إطار جهود الشركة لتطوير منظومة التشغيل ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل استهلاك مصادر الطاقة التقليدية، بما يدعم خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.

وأضاف أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمواقع العمل البترولي والتعديني والمقار الإدارية للشركات، بما يسهم في ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وخفض تكاليف الطاقة والانبعاثات الكربونية.

 وقال "نظيم": يمضي قطاع البترول قدما في تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في الحلول منخفضة الانبعاثات، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، والاستفادة من غازات الشعلة في توليد الطاقة بدلًا من حرقها، إلى جانب تطبيق مبادرات ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بمختلف مواقع العمل.

وأضاف أنه في هذا الإطار، تم تنفيذ 36 مشروعًا للطاقة الشمسية بمواقع وشركات البترول بقدرة إجمالية تبلغ 5 ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2026 بما يسهم في توفير نحو 680 ألف لتر سولار سنوياً ونحو 14 مليون قدم مكعب غاز سنوياً ، مع استهداف التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة بواقع 51 مشروعاً.

وقال المهندس رشاد نظيم: يولي قطاع البترول أهمية كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في منشآته وعملياته التشغيلية، موضحًا أن القطاع نفذ 125 مبادرة ومشروعًا لترشيد الطاقة ورفع كفاءتها خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر 2026 أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 768 ألف طن، فيما يتم الإعداد لتنفيذ 77 مشروعًا ومبادرة جديدة لتعزيز هذه النتائج والبناء عليها

مصطفى مدبولي محطة الطاقة الشمسية مصادر الطاقة المتجددة

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