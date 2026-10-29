رئيس الوزراء يفتتح مستشفى السويس الجامعي..ويجري حوارا مع المرضى عن الخدمات

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستشفي السويس الجامعي بمحافظة السويس ورافقه وزير التعليم العالي ووزيرة التنمية المحلية ووزير العمل.

المستشفي تضم ٢٦ غرفة عمليات

واستمع مدبولي لشرح حول المستشفي ومكوناتها حيث تتضمن المستشفي ٢٦ غرفة عمليات و ١٥ سرير طوارئ ١٨ سريى غسيل كلوي وعيادات خارجية.

واجري مدبولي حوارا مع المرضى المترددين على المستشفي عن جودة الخدمات المقدمة لهم وتوفر الأدوية.

حيث أكد المرضى أن الخدمات المقدمة جيدة واشتكت احدي المرضى بشأن نقص بعض المراهم والأدوية، ورد رئيس الوزراء عليها بأن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية ستتوافر فورا.