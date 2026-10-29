انتبهوا لصلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي أصبحت محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي فى مصر اليوم.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي 2026

ويبحث العديد من المواطنين عن مواعيد الصلاة بـ التوقيت الشتوي، الذي من المقرر أن يبدأ غدا آخر جمعة الموافق 30 اكتوبر، وستشهد مواقيت الصلاة تأخرًا بواقع 60 دقيقة، فى تمام الساعة 12 ليلاً لتصبح 11 ليلاً، ما جعل الكثير يبحث عن مواقيت الصلاة، لذا يقدم موقع صدى البلد مواقيت الصلاة بالتوقيت الشتوي .

اخر موعد للعمل بالتوقيت الصيفي 2026

موعد انتهاء التوقيت الصيفي لعام 2026 هي الخميس الأخيرة الموافق 29 اكتوبر 2026، حيث ستتم إعادة عقارب الساعة 60 دقيقة للخلف، لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من الثانية عشرة.

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

موعد أذان الفجر بعد تطبيق التوقيت الشتوي سوف يتم تغيير موعد أذان الفجر إلى الساعة 4 و41 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

موعد أذان الظهر بعد تطبيق التوقيت الشتوي

أما موعد أذان الظهر فسوف يتم تأخيره إلى الساعة 11 و39 دقيقة صباحاً.

موعد أذان العصر بعد تطبيق التوقيت الشتوي

سيكون موعد أذان العصر في تمام الساعة 2 و45 دقيقة مساء.

موعد أذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الشتوي

بينما سيتم تغيير موعد أذان المغرب إلى الساعة 5 و10 دقائق مساء.

موعد أذان العشاء بعد تطبيق التوقيت الشتوي

كما سيكون موعد أذان العشاء في تمام الساعة 6 و28 دقيقة مساء.