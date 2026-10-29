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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر: لا رسوم على استخراج المستندات الإدارية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إيمان طلعت

تؤكد جامعة الأزهر عدم صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على استخراج بعض المستندات الإدارية؛ مثل: بيانات الحالة، والجزاءات، والإعارات، وغيرها من المستندات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدةً حرصها على مراعاة مصالح منسوبيها، وتيسير حصولهم على الخدمات الإدارية، وتطوير منظومة العمل بما يحقق الصالح العام.

لا رسوم على استخراج المستندات الإدارية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

وتشدد الجامعة على أهمية الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عنها عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لجامعة الأزهر، وتدعو الجميع إلى تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات؛ تجنبًا لإثارة البلبلة أو تكوين انطباعات غير صحيحة.

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، إطلاق مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة» على مستوى كليات الجامعة وفروعها للعام الجامعي 2026/ 2027م، والتي ينظمها مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي برئاسة الدكتور ياسر حلمي؛ بهدف تعزيز مفاهيم الاستدامة وترسيخ الممارسات البيئية داخل الكليات.

وأكد الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، أن الاهتمام بالبيئة والاستدامة يمثل مسؤولية مشتركة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على ترسيخ الوعي البيئي لدى طلابها ومنتسبيها، وتشجيع الكليات على تبني الممارسات الإيجابية التي تسهم في ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ عليها، بما يدعم توفير بيئة جامعية صحية ومستدامة.

ملف الجامعة الخضراء

وقال الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، أن المسابقة تهدف إلى دعم المبادرات المؤسسية واستكمال جهود الجامعة في ملف «الجامعة الخضراء»؛ من خلال تشجيع الكليات على تبني المبادرات والممارسات التي تسهم في تحسين البيئة الجامعية وترشد استهلاك الموارد، مشيرًا إلى أهمية مشاركة منسوبي الجامعة في إنجاح المبادرات البيئية، موضحًا أن التنافس الإيجابي بين الكليات يمثل فرصة لإبراز الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات وأنشطة عملية تخدم المجتمع الجامعي، وتعزز ثقافة الاستدامة داخل الجامعة.

وأشار المهندس أحمد جابر صيام، مسؤول ملف «الجامعة الخضراء» بمكتب التميز الدولي منسق عام المسابقة، أن المسابقة تتضمن سبعة محاور رئيسة، تشمل: التشجير والمساحات الخضراء، وترشيد الطاقة، وإدارة المياه، وإدارة المخلفات وإعادة التدوير، والمشاركة الطلابية والتوعية البيئية، والابتكار والمشروعات الخضراء، إلى جانب الحوكمة والاستدامة المؤسسية.

وأوضح"صيام" أن الاشتراك في المسابقة يتم من خلال ترشيح منسق لكل كلية، واستيفاء استمارة المشاركة بالبيانات المتاحة عن الوضع البيئي الحالي، وتنفيذ أنشطة ومبادرات تتناسب مع طبيعة الكلية وإمكاناتها، مع توثيق الأعمال المنفذة بالصور والفيديوهات والتقارير والمستندات المتاحة، إلى جانب تقديم المبادرات والمشروعات القائمة أو المخطط تنفيذها خلال العام الدراسي، على أن تُستقبَل استمارات المشاركة بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/ 2027م، يعقبها مراجعة وتقييم البيانات والأعمال المقدمة من الكليات المشاركة وفق محاور ومعايير المسابقة؛ تمهيدًا لإعلان النتائج وتكريم الكليات الفائزة.

ودعت جامعة الأزهر جميع كلياتها وفروعها إلى المشاركة الفاعلة في المسابقة، وتقديم المبادرات والأفكار التي تعكس إبداع الطلاب ومنتسبي الجامعة وحرصهم على البيئة، بما يعزز روح التعاون والتنافس الإيجابي، ويدعم توجه الجامعة نحو بناء بيئة أزهرية أكثر خضرة واستدامة. 

جامعة الأزهر الأزهر لا رسوم على استخراج المستندات الإدارية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

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