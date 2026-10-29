ممثل غانا: نتفاوض مع «روساتوم» لبناء محطة طاقة نووية

أكد ممثل غانا أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن غانا تجري مفاوضات مع شركة «روساتوم» الروسية بشأن بناء محطة للطاقة النووية، في إطار جهودها لزيادة قدرات توليد الكهرباء وتلبية احتياجات الاقتصاد.

توليد الطاقة يمثل أحد التحديات

وقال ممثل غانا، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة، إن نقص توليد الطاقة يمثل أحد التحديات التي تواجه بلاده، لافتًا إلى أن التعاون مع روسيا يمكن أن يسهم في التعامل مع هذا التحدي، خاصة في ظل العلاقات التاريخية بين الجانبين في مجال استخدام الطاقة النووية.

وأضاف أن التصنيع والتنمية الاقتصادية يتطلبان توفير إمدادات كافية من الطاقة، موضحًا أن بلاده تسعى إلى زيادة حصة الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة، وتعمل حاليًا على التفاوض مع شركة «روساتوم» بشأن إنشاء محطة للطاقة النووية في غانا.

وأشار إلى أن بلاده تراقب مسار التحول في الاقتصاد الغاني، وتسعى إلى توسيع التعاون مع روسيا في عدد من القطاعات التي تؤثر في جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها الصحة العامة والذكاء الاصطناعي والنقل وإدارة الضرائب والسياسة المالية.

تعزيز التعاون الروسي الأفريقي

وشدد ممثل غانا على أهمية تعزيز التعاون الروسي الأفريقي في مجال الابتكارات الرقمية، بما يشمل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المؤسسات البحثية الروسية والأفريقية يمكنها العمل معًا لإطلاق مشروعات جديدة وتطوير حلول تكنولوجية تدعم التنمية.

وأوضح أن التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار من شأنه أن يفتح فرصًا جديدة أمام الاقتصادات الأفريقية، ويسهم في تطوير الخدمات العامة وتحسين كفاءة المؤسسات، إلى جانب دعم الاستثمار وخلق فرص العمل.

الشراكة مع روسيا

وأكد أن الشراكة مع روسيا ينبغي أن تتجاوز الأطر التقليدية، لتشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا وتنفيذ مشروعات عملية في الطاقة والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق نتائج ملموسة للدول الأفريقية.

وفي تعقيبه على كلمة ممثل غانا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تزايد اهتمام رجال الأعمال الروس بالتعاون مع الشركاء الأفارقة، مشيرًا إلى امتلاك روسيا خبرات واسعة في مجال الطاقة النووية.

وقال بوتين إن روسيا تشارك في بناء 28 وحدة من إجمالي 32 وحدة للطاقة النووية يجري تشييدها في دول أخرى، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع الشركاء الأفارقة في هذا المجال.