مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026

تشارك مكتبة الإسكندرية في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي ينطلق خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2026، بمشاركة 2673 ناشراً وعارضاً من 124 دولة تحت شعار "من صنع الحكايات"، حيث يقدم جناح المكتبة هذا العام باقة استثنائية من أحدث الإصدارات والدراسات التراثية والفكرية.

في مقدمة الإصدارات المشاركة يبرز كتاب «نقوش المراسيم والأوامر المملوكية في سورية» للمؤلف الدكتور فرج الحسيني، يقدم الكتاب توثيقاً دقيقاً لتراث النقوش الإسلامية على آثار الدولة المملوكية في سورية (دمشق، وحلب، وحماة، وطرابلس) خلال الفترة من (658-922هـ/ 1260-1516م)، لحمايته من الاندثار جراء النزاعات، وتعتمد منهجيته على دراسة أثرية وفنية للنقوش التي زُينت بها بوابات المدن، والمساجد، والمدارس، والخانات، والبيمارستانات، والقلاع بناءً على أهميتها الإعلامية واليومية.

كما تقدم المكتبة سِفراً ضخماً بعنوان «كتاب نفائس المخطوطات المصحفية بمكتبات فلورنسا» للدكتور محمود سالم الشيخ، يقع الكتاب في 340 صفحة ويعرض بالتفصيل 67 مخطوطاً مصحفياً نادراً (6 في المكتبة الوطنية المركزية، و9 في المكتبة الريكارديانية، و52 في المكتبة اللورنسية)، وتميز العمل بدقة بالغة في الوصف حيث حافظ المحقق على تفاصيل الخطوط والزخارف بل وأبقى على أخطاء النساخ وتقطيع الكلمات كما وردت في الأصل دون تغيير.

وفي سياق متصل، يضم جناح المكتبة العدد الجديد (رقم 59) من مجلة ذاكرة مصر والذي يتضمن باقة متنوعة من الدراسات والملفات التاريخية التي تسلط الضوء على جوانب من التاريخ المصري الحديث والمعاصر إلى جانب شخصيات كان لها أثر بارز في الحياة الفكرية والسياسية والثقافية.

افتُتح العدد بمسيرة المهندس المصري «هاني عازر» ثم تناول مجموعة من الموضوعات المتنوعة، منها «مدارس الجاليات الأجنبية في مدينة الإسكندرية متعددة الثقافات»، و«من مبادرات مواجهة الفقر توزيع الأراضي الزراعية على فقراء المزارعين»، و«الطبقة الوسطى وبعثات محمد علي التعليمية»، و«السياحة النيلية في مصر أواخر القرن التاسع عشر».

وجاءت المئويات تشمل مقالات «بورفؤاد.. مائة عام على ميلاد مدينة»، و«صلاح ذو الفقار فارس حقيقي بين البندقية والكاميرا»، و«حادثة المحمل الشريف عام 1926م»، و«قرن على كأس 1926م».

وتناول العدد شخصيات بارزة بدأت بالأديب الكبير يحيى حقي في مقال «صاحب الوجوه المتعددة»، ثم لطفي الخولي في مقال «مثقف متعدد المواهب»، ثم عثمان الهرميل في «صوت مبكر للرقابة البرلمانية في مصر»، وأحمد مرسي بدر بعنوان «المحامي والوزير والبرلماني السعدي السكندري»، ويختتم العدد بمقال «عصمت داوستاشي حكّاء الإسكندرية وصانع أساطيرها المصرية».

كما يتيح جناح مكتبة الإسكندرية لزوار المعرض الاطلاع على مجموعة من السلاسل المتخصصة والبارزة، ومنها: سلسلة التراث الإنساني للنشء والشباب: الموجهة لبناء الوعي الثقافي لدى الجيل الجدي، وحولية أبجديات: المجلة المحكّمة المتخصصة في مجال دراسات الكتابات والخطوط، وسلسلة كراسات قبطية: المهتمة بتوثيق وقراءة التراث القبطي.