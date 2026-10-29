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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يلتقي نظيره التونسي لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال المياه .. تفاصيل

الدكتور هاني سويلم و بالسيد عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية
الدكتور هاني سويلم و بالسيد عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وتونس في مجال إدارة الموارد المائية، ومناقشة بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين البلدين في مجال المياه، بما يسهم في دعم تبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون الفني بين الجانبين.

وأكد الدكتور سويلم عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر وتونس، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مجال المياه، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين نتيجة محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب عليها، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة إدارة المياه، وتطبيق أحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تسهم في ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على اهمية تبادل الرؤى والخبرات والدروس المستفادة في مجال التعامل مع محدودية الموارد المائية، واستعراض السياسات والإجراءات التي يتخذها البلدان لمواجهة التحديات المائية، بما في ذلك تطوير نظم الري، ورفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في إدارة الموارد المائية، بما يدعم تحقيق الأمن المائي والغذائي.

كما بحث الجانبان بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين مصر وتونس في مجال المياه، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وآليات تنفيذ الأنشطة المشتركة، بما يشمل تبادل الزيارات الفنية والخبرات وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالموارد المائية في البلدين، تمهيدًا لدفع التعاون المصري التونسي نحو آفاق أوسع، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد وتونس إدارة الموارد المائية

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