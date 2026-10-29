محمود ممدوح يقود مودرن سبورت أمام الأهلي

أعلن محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريقنا عن تشكيل الفريق لمباراة الاهلي في الجولة الثامنه من الدوري على ستاد القاهرة الدولي .

وجاء تشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف (99)

خط الدفاع : وليد مصطفى (11) - احمد يوسف (12) - طارق سيد (5) - علي فوزي (77)

خط الوسط : غنام محمد (27) - خالد رضا (4) - عبدالرحمن اللمبي (88)

خط الهجوم: محمد مسعد (19) - كامل كابوريا (98) - محمود ممدوح (9)

البدلاء : محمود الزنفلي - كريم يحيي - محمد شرقيه - ادم رجم - محمود الحلواني - حمدي مارسيلو - علي زعزع - مايكل ايفسون - ايبا