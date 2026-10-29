رئيس تحرير مجلة أكتوبر: نقوم بعملية تطوير شاملة لمواكبة تقنيات الإعلام الحديث بدعم كامل من الهيئة الوطنية للصحافة

قال الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف، إن مجلة أكتوبر، التي تحتفل بمرور 50 عاما على إنشائها، منذ انطلاقها كانت ابنة لحظة وطنية فارقة في تاريخ مصر؛ لحظة استعاد فيها المصريون ثقتهم بقدرتهم على العبور والانتصار، وكتبوا بدمائهم وإرادتهم ملحمة السادس من أكتوبر.

وأشار محمد أمين - في تصريحات إلى أنه من روح نصر أكتوبر استمدت المجلة اسمها ورسالتها، لتشارك الوطن معركته الثانية (السلام) لاسترداد الأرض، لتصبح شاهدًا على مرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث، ومنبرًا يعبر عن قضايا الوطن، ويتابع تحولات المجتمع، ويواكب معارك البناء والتنمية، ويمنح القارئ مساحة للفهم والتحليل والنقاش.

وقال إن الاحتفال بمرور 50 عاما على صدور مجلة أكتوبر ليس مجرد احتفاء بالماضي، وإنما هو تجديد للعهد، وإيمان بأن الصحافة الوطنية القادرة على الاستمرار هي التي تجمع بين احترام تاريخها والاستعداد للمستقبل، وبين التمسك بأصول المهنة والانفتاح على أدوات العصر.

وأضاف أنه في هذه المرحلة وبدعم كامل من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، نضع نصب أعيننا مسؤولية تطوير المجلة ومحتواها، وتعزيز حضورها الرقمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة، دون التفريط في هويتها أو رسالتها، لتظل قادرة على الوصول إلى أجيال جديدة من القراء، ومواكبة التحولات المتسارعة في عالم الإعلام.

وكشف عن مشروع يجري العمل عليه حاليا في إطار التطوير والتحديث؛ حيث نستعد لعمل نيوزروم تعمل وفق أحدث التقنيات وتستفيد من التطور وتضع حلولا عملية لمواجهة التحديات، وإطلاق ماكيت جديد لمجلة أكتوبر يواكب روح المرحلة القادمة.