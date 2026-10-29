ممثل غانا: التعاون مع روسيا يدعم الأمن الغذائي.. ونطالب بنقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة للمزارعين الأفارقة

أكد ممثل غانا، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة، أن الأمن الغذائي والزراعة يمثلان أحد أهم مجالات التعاون بين روسيا والدول الأفريقية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الروسية والتكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة المهندسين والعاملين في القطاع.

خبرات واسعة وتكنولوجيات متقدمة

وقال إن روسيا تمتلك خبرات واسعة وتكنولوجيات متقدمة في المجال الزراعي، ويمكن توظيفها لدعم خطط التنمية في أفريقيا، بما يساعد على تحسين كفاءة الإنتاج ورفع حجم المحاصيل وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على تلبية احتياجات شعوبها من الغذاء.

وأضاف أن تطوير الزراعة الأفريقية يتطلب إتاحة التكنولوجيا الحديثة أمام المزارعين، وعدم اقتصار الاستفادة منها على المؤسسات الكبرى، مؤكدًا أهمية التوسع في تطبيق أساليب الزراعة الدقيقة والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الأراضي والمحاصيل وتحسين الإنتاجية.

وأشار إلى أن نقل الخبرات الروسية يمكن أن يسهم في تأهيل المهندسين الزراعيين ورفع كفاءاتهم، بما يدعم تحديث القطاع الزراعي الأفريقي، ويعزز قدرة الدول على الاستفادة من مواردها الطبيعية والإنتاجية.

التعاون في مجال الزراعة

وشدد ممثل غانا على أن التعاون في مجال الزراعة يجب أن يرتبط بتطوير الاستثمارات والإنتاج، وتوسيع الشراكات بين الشركات الروسية والأفريقية، بما يدعم الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل جديدة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الروسية تمثل فرصة لتعزيز القدرات الزراعية الأفريقية، وزيادة حجم المحاصيل، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.