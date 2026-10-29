رئيس الوزراء الإثيوبي: التعاون مع روسيا يدعم الأمن الغذائي والطاقة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أهمية تعزيز التعاون مع روسيا في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن خطة العمل المشتركة تستهدف تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة ومستدامة، من خلال تطوير الزراعة والتقنيات الحديثة.

وأوضح خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية، أن البلدين يتعاونان في إنشاء أول محطة للطاقة النووية في إثيوبيا، بما يسهم في تلبية احتياجات الطاقة ودعم التنمية، داعيًا إلى توسيع التعاون الصناعي والتجاري وتشجيع الشركات الروسية على الاستثمار في المناطق التجارية الحرة بأفريقيا.

وشدد على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة.