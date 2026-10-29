قرار فني وملف مؤجل.. تفاصيل استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت

كشف الإعلامي أمير هشام، أن استبعاد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الفريق لمواجهة مودرن سبورت، جاء لأسباب فنية، ولا يرتبط في الوقت الحالي بملف تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار استبعاد محمد هاني يعود إلى رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي حسين عموتة، مؤكدًا أن ملف تجديد عقد اللاعب لا علاقة له بقرار غيابه عن قائمة المباراة.

وأضاف أن ملف تجديد عقد محمد هاني سيظل مطروحًا أمام إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، على أن يحظى باهتمام أكبر مع بداية شهر يناير المقبل، في إطار سعي الإدارة لحسم الملفات التعاقدية المهمة داخل الفريق.

وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن تجديد عقده، فإن إدارة الأهلي ستضع الملف ضمن حساباتها خلال الفترة المقبلة، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل محمد هاني مع الفريق.