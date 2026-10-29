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مدبولي: طموح المصريين في رؤية بلدهم بمصاف الدول المتقدمة حق أصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: طموح المصريين في رؤية بلدهم بمصاف الدول المتقدمة حق أصيل

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بطلاب جامعة السويس، إن طموح المصريين في رؤية بلدهم في مصاف الدول المتقدمة هو حق أصيل، لكنه يتطلب قراءة متأنية ووعياً بحجم الإصرار والجهد المتواصل واستدامة العمل الذي بذلته التجارب التنموية الناجحة في العالم للوصول إلى ما هي عليه اليوم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الفعاليات والمؤتمرات الوطنية، وفي مقدمتها منتدى "مصر 2026"، مؤكداً أن الهدف الأساسي منها هو الشفافية وإطلاع المواطنين بكافة القضايا والتفاصيل: أين تقف مصر اليوم وماذا كان سيكون عليه الوضع لولا تنفيذ هذا الكم الهائل من المشروعات والجهود على مدار الأعوام الإثنتي عشرة الماضية.

واستعرض مدبولي القطاع الصحي كمثال حي، مؤكداً أنه رغم عدم الوصول إلى نسبة 100% في جودة الخدمات، إلا أن المقارنة بالنقطة التي بدأت منها الدولة تعكس التقدم الكبير والملموس المحقق، مشدداً على أن المهم هو التحرك الثابت على المسار الصحيح والإصرار على استكمال المسيرة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى الملفات الخدمية والعمرانية بمحافظة السويس، مشيراً إلى المتابعة المستمرة مع المحافظين لتطوير الأحياء السكنية القديمة التي يعود تاريخ إنشائها إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 

وأوضح أن الحكومة نجحت في تطوير أجزاء واسعة من هذه المناطق لتحسين جودة حياة القاطنين بها، مع تواصل العمل في باقي الأجزاء لتلبية تطلعات المواطنين ضمن خطة شاملة للتنمية الميدانية والارتقاء بالمستوى المعيشي.

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